Coronavirus: Camera penale Palermo, ‘no alla smaterializzazione del processo penale’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) – “La proposta di emendamento presentata dal Governo in sede di conversione del decreto-legge c.d. ‘Cura Italia”, il parere espresso dal Csm e la Nota emanata dal Consiglio Nazionale Forense, prefigurano la cosiddetta smaterializzazione del processo penale, poiché -attraverso la possibilità per i Capi degli uffici giudiziari di redigere protocolli -consentirebbero di celebrare le udienze penali con imputati ‘da remoto: udienze virtuali, giudici collegati dalle loro stanze, avvocati nei loro studi, o persino nelle loro case, detenuti in carcere, gli altri imputati in studio con l’avvocato”. E’ quanto denuncia il Presidente della Camera penale di Palermo Fabio Ferrara che ha firmato un documento con il Consiglio direttivo. “Ecco come si dovrebbe realizzare il pubblico dibattimento, il ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Camera penale Palermo - ‘no alla smaterializzazione del processo penale’ (2)

Coronavirus : Camera penale Palermo - 'no alla smaterializzazione del processo penale' (2)

Coronavirus - problemi al sito dell’Inps : l’audizione alla Camera del presidente Pasquale Tridico. La diretta (Di lunedì 20 aprile 2020), 20 apr. (Adnkronos) – “La proposta di emendamento presentata dal Governo in sede di conversione del decreto-legge c.d. ‘Cura Italia”, il parere espresso dal Csm e la Nota emanata dal Consiglio Nazionale Forense, prefigurano la cosiddettadel, poiché -attraverso la possibilità per i Capi degli uffici giudiziari di redigere protocolli -consentirebbero di celebrare le udienze penali con imputati ‘da remoto: udienze virtuali, giudici collegati dalle loro stanze, avvocati nei loro studi, o persino nelle loro case, detenuti in carcere, gli altri imputati in studio con l’avvocato”. E’ quanto denuncia il Presidente delladiFabio Ferrara che ha firmato un documento con il Consiglio direttivo. “Ecco come si dovrebbe realizzare il pubblico dibattimento, il ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Non possiamo vivere come fossimo nelle catacombe! - VittorioSgarbi : #coronavirus I virologi non possono diventare i padroni del Paese. (Intervento in Commissione Cultura alla Camera i… - M5S_Camera : Coronavirus, migliaia di vittime in Lombardia e loro fanno propaganda - TV7Benevento : Coronavirus: Camera penale Palermo, 'no alla smaterializzazione del processo penale' (2)... - Noovyis : (Coronavirus: Camera penale Palermo, 'no alla smaterializzazione del processo penale' (2)) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Camera Coronavirus, Camera e Senato a mezzo servizio: in due mesi neanche 15 sedute Il Mattino Coronavirus: Camera penale Palermo, 'no alla smaterializzazione del processo penale' (2)

111 Cost.; diritti fondamentali che non possono essere compressi nemmeno in periodi emergenziali, poiché il principio di immediatezza nell'assunzione in contraddittorio dei mezzi di prova alla ...

Coronavirus: Ungaro (Iv), 'Lega-Fdi annunciano no a Cura Italia, incomprensibile'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Lega e Fratelli di Italia in Commissione Finanze alla Camera hanno dichiarato poco fa che voteranno contro il decreto Cura Italia, il primo dei vari provvedimenti ...

111 Cost.; diritti fondamentali che non possono essere compressi nemmeno in periodi emergenziali, poiché il principio di immediatezza nell'assunzione in contraddittorio dei mezzi di prova alla ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Lega e Fratelli di Italia in Commissione Finanze alla Camera hanno dichiarato poco fa che voteranno contro il decreto Cura Italia, il primo dei vari provvedimenti ...