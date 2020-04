Coronavirus: Camera penale Palermo, 'no alla smaterializzazione del processo penale' (2) (Di lunedì 20 aprile 2020) (Adnkronos) - "Tali pratiche emergenziali si tradurrebbero nella manifesta violazione del diritto di difesa e dei principi costituzionali del giusto processo previsti dall'art. 111 Cost.; diritti fondamentali che non possono essere compressi nemmeno in periodi emergenziali, poiché il principio di immediatezza nell'assunzione in contraddittorio dei mezzi di prova alla presenza del Giudice costituisce il cuore, il dato identitario del processo accusatorio", denuncia ancora la Camera penale. "In questa raccapricciante prospettiva, la Camera penale di Palermo non intende firmare alcun protocollo o aderire a “linee guida” che consentano di derogare alle norme del Codice di Rito del 1988 che regolano il processo penale; tanto più che le direttive pattizie con le quali si vorrebbe regolare la trattazione del processo telematico, con le Parti e i testi "da remoto", ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Camera penale Palermo - ‘no alla smaterializzazione del processo penale’

Coronavirus : Camera penale Palermo - ‘no alla smaterializzazione del processo penale’ (2)

Coronavirus - problemi al sito dell’Inps : l’audizione alla Camera del presidente Pasquale Tridico. La diretta (Di lunedì 20 aprile 2020) (Adnkronos) - "Tali pratiche emergenziali si tradurrebbero nella manifesta violazione del diritto di difesa e dei principi costituzionali del giustoprevisti dall'art. 111 Cost.; diritti fondamentali che non possono essere compressi nemmeno in periodi emergenziali, poiché il principio di immediatezza nell'assunzione in contraddittorio dei mezzi di provapresenza del Giudice costituisce il cuore, il dato identitario delaccusatorio", denuncia ancora la. "In questa raccapricciante prospettiva, ladinon intende firmare alcun protocollo o aderire a “linee guida” che consentano di derogare alle norme del Codice di Rito del 1988 che regolano il; tanto più che le direttive pattizie con le quali si vorrebbe regolare la trattazione deltelematico, con le Parti e i testi "da remoto", ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Non possiamo vivere come fossimo nelle catacombe! - VittorioSgarbi : #coronavirus I virologi non possono diventare i padroni del Paese. (Intervento in Commissione Cultura alla Camera i… - M5S_Camera : Coronavirus, migliaia di vittime in Lombardia e loro fanno propaganda - TV7Benevento : Coronavirus: Camera penale Palermo, 'no alla smaterializzazione del processo penale' (2)... - Noovyis : (Coronavirus: Camera penale Palermo, 'no alla smaterializzazione del processo penale' (2)) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Camera Coronavirus, Camera e Senato a mezzo servizio: in due mesi neanche 15 sedute Il Mattino Coronavirus: Camera penale Palermo, 'no alla smaterializzazione del processo penale' (2)

111 Cost.; diritti fondamentali che non possono essere compressi nemmeno in periodi emergenziali, poiché il principio di immediatezza nell'assunzione in contraddittorio dei mezzi di prova alla ...

Coronavirus: Ungaro (Iv), 'Lega-Fdi annunciano no a Cura Italia, incomprensibile'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Lega e Fratelli di Italia in Commissione Finanze alla Camera hanno dichiarato poco fa che voteranno contro il decreto Cura Italia, il primo dei vari provvedimenti ...

111 Cost.; diritti fondamentali che non possono essere compressi nemmeno in periodi emergenziali, poiché il principio di immediatezza nell'assunzione in contraddittorio dei mezzi di prova alla ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Lega e Fratelli di Italia in Commissione Finanze alla Camera hanno dichiarato poco fa che voteranno contro il decreto Cura Italia, il primo dei vari provvedimenti ...