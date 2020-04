Coronavirus, Borrelli presenta i dati del 20 aprile (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – “Il totale dei contagi da inizio epidemia è ad oggi di 181.228 persone, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 unità. Diminuisce invece il numero delle persone attualmente positive, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare una diminuzione di 20 unità che porta il numero degli attualmente positivi a 108.237. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 2.537, ovvero 62 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 24.906, quindi 127 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 80.758, ovvero il 75% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 454 decessi, quindi da inizio epidemia le persone scomparse sono 24.114. Da ieri abbiamo registrato anche 1.822 guarigioni, che portano il totale ... Leggi su romadailynews Bollettino Coronavirus - oggi alle 18 ci sarà la conferenza stampa di Borrelli

