Coronavirus, Bolsonaro come Trump vuole riaprire tutto. Ma il popolo brasiliano non ci sta (Di lunedì 20 aprile 2020) Spessissimo lo sviluppo degli scenari nelle faccende umane e del mondo è imprevedibile. Nelle questioni sociali ancora di più. E in epoca di pandemia quelle che in un primo momento erano opinioni, “meglio stare a casa”, “no, meglio uscire”, sono diventate posizioni politiche: stare a casa non è solo più un’idea da spaventati per il virus e da ligi alle leggi, bensì tendenzialmente (e sottolineo tendenzialmente) di sinistra, mentre fregarsene del virus (“me ne frego!”) e voler uscire è tendenzialmente di destra. Ma si è arrivati addirittura al paradosso. Nella totale confusione di opinioni popolari e scientifiche, nonché di numeri, sorpresa!, chi salva il popolo dalla corrottissima Oms e dal diabolico cattivone che vuole vaccinare il mondo è, udite udite, mr. Donald Trump in ... Leggi su ilfattoquotidiano Bolsonaro non ha ancora cambiato idea sul coronavirus

Coronavirus Brasile - Bolsonaro licenzia il Ministro della Salute Mandetta

Coronavirus Brasile - Bolsonaro licenzia il Ministro della Salute (Di lunedì 20 aprile 2020) Spessissimo lo sviluppo degli scenari nelle faccende umane e del mondo è imprevedibile. Nelle questioni sociali ancora di più. E in epoca di pandemia quelle che in un primo momento erano opinioni, “meglio stare a casa”, “no, meglio uscire”, sono diventate posizioni politiche: stare a casa non è solo più un’idea da spaventati per il virus e da ligi alle leggi, bensì tendenzialmente (e sottolineo tendenzialmente) di sinistra, mentre fregarsene del virus (“me ne frego!”) e voler uscire è tendenzialmente di destra. Ma si è arrivati addirittura al paradosso. Nella totale confusione di opinioni popolari e scientifiche, nonché di numeri, sorpresa!, chi salva ildalla corrottissima Oms e dal diabolico cattivone chevaccinare il mondo è, udite udite, mr. Donaldin ...

LaStampa : Coronavirus, in Brasile Bolsonaro arringa i militari che inneggiano al golpe militare - LaStampa : In una manifestazione a Brasilia i soldati invocano la chiusura del Parlamento insieme al presidente. L’ex capo di… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, in #Brasile #Bolsonaro arringa i militari che inneggiano al golpe militare - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, in #Brasile #Bolsonaro arringa i militari che inneggiano al golpe militare - lucasfferraz : “La situazione in Brasile sta precipitando” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bolsonaro Coronavirus, in Brasile Bolsonaro arringa i militari che inneggiano al golpe militare La Stampa Coronavirus, Bolsonaro come Trump vuole riaprire tutto. Ma il popolo brasiliano non ci sta

Per cui niente finanziamenti. Nel frattempo, a migliaia di chilometri di distanza, Jair Bolsonaro non si smentisce e dà il benservito al suo ormai ex ministro della Sanità per sostituirlo con un altro ...

Coronavirus nel mondo, Trump sostiene i manifestanti anti-lockdown. La Nuova Zelanda allenta le restrizioni

Mappa aggiornata · Evoluzione contagi Nel mondo sono oltre 165 mila i morti con coronavirus e più di 2,4 milioni le persone che hanno contratto l'infezione. Sono questi gli ultimi dati della Johns Hop ...

Per cui niente finanziamenti. Nel frattempo, a migliaia di chilometri di distanza, Jair Bolsonaro non si smentisce e dà il benservito al suo ormai ex ministro della Sanità per sostituirlo con un altro ...Mappa aggiornata · Evoluzione contagi Nel mondo sono oltre 165 mila i morti con coronavirus e più di 2,4 milioni le persone che hanno contratto l'infezione. Sono questi gli ultimi dati della Johns Hop ...