Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “Diminuiti i malati rispetto ieri” (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 20 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia. Angelo Borrelli (Screenshot Video) Il Coronavirus non è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare ed è per questo che bisogna … L'articolo Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “Diminuiti i malati rispetto ieri” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - il bollettino del 20 aprile – Finalmente si registra un decremento delle persone infette

Record nel bollettino di oggi : per la prima volta calano i positivi al coronavirus

Coronavirus bollettino 20 aprile 2020 : 454 nuovi decessi - attualmente positivi 108.237 (Di lunedì 20 aprile 2020)di oggi 20 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia. Angelo Borrelli (Screenshot Video) Ilnon è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare ed è per questo che bisogna … L'articolo: “Diminuiti iieri” proviene da www.inews24.it.

Corriere : Coronavirus in Italia, 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia, 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino - giornalettismo : Zero vittime (come accade da quattro giorni) e zero contagi nelle ultime 24 ore. Il bollettino diffuso dal Comune… - ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus: 22.867 i positivi in Emilia-Romagna, 307 in più di ieri: Pubblichiamo di seguito il boll… - Lucator1234 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino -