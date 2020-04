Coronavirus, bollettino del 20 aprile: 181.228 contagiati di cui 48.887 guariti e 24.114 morti (Di lunedì 20 aprile 2020) Il bollettino della Protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 20 aprile. Come reso noto da Angelo Borrelli nel punto stampa settimanale, il numero degli infetti al Covid-19 è salito a 181.228 (+2.256 rispetto a ieri), di cui 48.887 guariti (+1.882) e 24.114 deceduti (+454) Leggi su fanpage DIRETTA CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE/ Bollettino coronavirus Toscana +30 morti

Bollettino coronavirus 20 aprile 2020 della protezione civile

