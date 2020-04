Coronavirus, bimba di 11 anni contagiata da uno dei genitori (Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi è diventato molto elevato. Nelle ultime ore è stato registrato un nuovo caso, ma questa volta la vittima è una bimba di undici anni, che è stata contagiata da uno dei suoi genitori. Il fatto è avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti e per il momento sembra essere la più piccola contagiata della zona, l’altro minore che è risultato positivo, ha diciassette anni. In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola è stata contagiata da uno dei suoi genitori, che è stato contagiato dal Covid alla fine di marzo. E’ stata ricoverata subito in ospedale ed il contagio è avvenuto proprio in famiglia, composta da cinque persone. Il virus è stato ... Leggi su bigodino Coronavirus Inghilterra - infermiera incinta muore : i medici riescono a far nascere la bimba

Infermiera incinta muore per coronavirus/ Medici salvano la bimba “Una luce nel buio”

Coronavirus - bimba di 6 mesi contagiata dopo l’intervento a cuore aperto (Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenzasi è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi è diventato molto elevato. Nelle ultime ore è stato registrato un nuovo caso, ma questa volta la vittima è unadi undici, che è statada uno dei suoi. Il fatto è avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti e per il momento sembra essere la più piccoladella zona, l’altro minore che è risultato positivo, ha diciassette. In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola è statada uno dei suoi, che è stato contagiato dal Covid alla fine di marzo. E’ stata ricoverata subito in ospedale ed il contagio è avvenuto proprio in famiglia, composta da cinque persone. Il virus è stato ...

LaStampa : Gran Bretagna, infermiera incinta muore di coronavirus. I medici fanno nascere la bimba: “Un piccolo raggio di luce… - bevidallevene : la prof sta parlando del coronavirus e sui vari aspetti politici ed economici e vorrei chiederle se pure lei è bimba di Conte - bimba_pigra : RT @ilfoglio_it: Le vendite si sono fermate, totalmente o quasi, a causa dell'emergenza coronavirus. Ma in cantina e in campagna poco o nie… - bimba_pigra : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, In #Canada una 'casa di riposo degli orrori', 31 morti. Trovati #anziani abbandonati, affamati e coperti d… - bimba_pigra : @_FriedrichMerz @faznet Buonasera Ha ragione. Confesso il coronavirus l'ho creato io in laboratorio, non i Cinesi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bimba Coronavirus, bimba di 6 mesi contagiata dopo l'intervento a cuore aperto ora lotta per la vita attaccata al respiratore Il Messaggero Salute Coronavirus. Oms e Unicef: “Mantenere attivi i servizi vaccinali anche durante la pandemia”

Mantenere attivi i servizi vaccinali anche durante la pandemia”. È questo l’appello di Oms Europa e Unicef in occasione delle celebrazioni della Settimana europea ...

Coronavirus: SC Johnson dona 1 mln $ a sostegno iniziative in Europa

Recentemente, SC Johnson ha annunciato una partnership con Save the Children per educare e permettere ai bambini di tutto il mondo di affrontare al meglio la pandemia ... 15 paesi europei a una serie ...

Mantenere attivi i servizi vaccinali anche durante la pandemia”. È questo l’appello di Oms Europa e Unicef in occasione delle celebrazioni della Settimana europea ...Recentemente, SC Johnson ha annunciato una partnership con Save the Children per educare e permettere ai bambini di tutto il mondo di affrontare al meglio la pandemia ... 15 paesi europei a una serie ...