Coronavirus Bergamo, il pronto soccorso vuoto per la prima volta: «Uno spiraglio di luce» (Di lunedì 20 aprile 2020) Per la prima volta dopo un mese e mezzo il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei luoghi più vessati dall’epidemia di Coronavirus, è vuoto: corridoi sgombri, sala d’attesa tale e quale a prima che l’emergenza esplodesse. Non ci sono le barelle con le bombole d’ossigeno, l’andirivieni continuo di persone stremate, le ambulanze in coda all’ingresso. Come se il Covid-19 non ci fosse mai stato, il risveglio da un incubo. Ma basta guardare negli occhi medici, infermieri e operatori sanitari per capire che non è così. Il Coronavirus non è stato soltanto un brutto sogno: ha steso la sua mano di morte, decimando una generazione. La paura per quei giorni che sembravano non finire mai è stata tanta. È troppo vivido il ricordo di quei convogli militari, coordinati dal ... Leggi su urbanpost Coronavirus - il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo : "Ora torniamo a respirare"

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Donate 50mila mascherine ai medici di Bergamo dalla famiglia Percassi

