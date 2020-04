Coronavirus, Aperti anche nell'emergenza virus tutti i Centri Antiviolenza Abruzzesi (Di lunedì 20 aprile 2020) L'Aquila - Centri Antiviolenza Abruzzesi, tutti attivi e pienamente operanti anche in queste ultime settimane di emergenza hanno avviato una serie di riflessioni suscitate dalle criticità che si sono presentate per assicurare il sostegno alle donne già seguite dai Centri, agevolare le nuove richieste di aiuto e attivare forme di protezione alternative alle Case Rifugio, la cui accoglienza è temporaneamente sospesa causa COVID 19, per quelle donne per cui si rende necessaria l’allontanamento dall’ambiente domestico. Assicurare l’allontanamento in protezione di donne a rischio di vita nelle mura domestiche è una questione centrale. Come anche sottolineato dalla Circolare ministeriale del 21 Marzo i CAV necessitano di alloggi alternativi viste le limitazioni di ingresso imposte dall'emergenza COVID alle Case rifugio esistenti. Le case rifugio ... Leggi su abruzzo24ore.tv Coronavirus - come sarà la Fase 2 a Milano : “Doppi turni a scuola e negozi aperti la sera”

Coronavirus - Israele riparte : aperti negozi - bar - ristoranti e attività - tutti con la mascherina e mantenendo le distanze

Un nuovo impulso alla riflessione sul ruolo dell’Ospedale Pacini di San Marcello, queste le parole di Moreno Seghi, Presidente del Consiglio Comunale di San Marcello Piteglio – con cui si apre il ...

La stagione dell'austerita' non regge di fronte a una crisi come questa - ha spiegato - dobbiamo aprire una stagione nuova. Ci sono segnali che vanno nella direzione giusta, ma la partita e' giovedi'" ...

