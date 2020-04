Coronavirus, antistress per sanitari riportandoli in posti felici con la realtà virtuale (Di lunedì 20 aprile 2020) In piena emergenza Covid-19, in Veneto, è stato inventato uno speciale e originale anti-stress. Un visore che fa rivivere agli operatori sanitari esperienze appaganti e li aiuta a ridurre lo stress: si viene “teletrasportati nei luoghi della gioia passata per recuperare serenita’ nel presente. E lavorare meglio”, spiegano dalla Ulss 6. Sono infatti gli operatori in servizio nel Covid Hospital di Schiavonia, in prima linea nella cura del Coronavirus, a poter usufruire di questo percorso di sostegno psicologico supportato dalla tecnologia di realta’ virtuale Limbix, specificamente creata per l’ambito salute, con software creati in collaborazione con le Universita’ di Stanford, Harvard, Yale. Le apparecchiature tecnologiche sono state messe a disposizione da Limbix Italia, l’intervento avviato dalla Direzione dell’Ulss 6 Euganea ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - #iorestoacasa : da psicoterapeuti e psicologi arriva l’assistenza (gratuita) antistress

