Coronavirus | Angela Merkel | “Non ne siamo affatto usciti | la Cina sia trasparente sulla

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) “solo all’inizio e non nefuori“. Cosìha richiamato i suoi connazionali alla prudenza in occasione dei primi allentamenti delle restrizioni imposte nel paese per far fronte al dilagare del. Pur riconoscendo che molto è stato raggiunto grazie alle chiusure,ha esortato alla prudenza ed ha chiesto ai premier delle regioni tedesche di non allentare troppo rapidamente e troppo estensivamente le norme restrittive.esorta il governo cinese alla massima trasparenzagenesi del nuovo. “Più larende conto in mododella genesi del virus – ha dichiarato in conferenza stampa – meglio sarà per tutti sul pianeta” allo scopo di “trarne degli insegnamenti“. E’ necessario restare “attenti e ...