Coronavirus, all'Aquila un terremoto nel terremoto: aumenta lo stato di povertà (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono bastate poche settimane di isolamento per far implodere quel microcircuito sociale che permetteva a molte famiglia di tirare avanti, tra piccoli espedienti e impieghi saltuari, più o meno regolari. Per L'Aquila, che ha dovuto affrontare una serie di ripercussioni economiche legate al terremoto, la situazione è ancora più grave. E questo, a prescindere dal fatto che, sino a questo momento, la percentuale di contagi in città è irrisoria. Questa nuova emergenza va a colpire su un ferro già (...) - Tribuna Libera / Europa, Coronavirus Leggi su feedproxy.google Coronavirus : Sangalli a Sala - ‘su tema orari confronto necessario’

Coronavirus : al via Cdm - all’odg decreto rinvio amministrative

«Coronavirus non si prende al supermercato» - rassicurante studio dalla Germania (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono bastate poche settimane di isolamento per far implodere quel microcircuito sociale che permetteva a molte famiglia di tirare avanti, tra piccoli espedienti e impieghi saltuari, più o meno regolari. Per L', che ha dovuto affrontare una serie di ripercussioni economiche legate al, la situazione è ancora più grave. E questo, a prescindere dal fatto che, sino a questo momento, la percentuale di contagi in città è irrisoria. Questa nuova emergenza va a colpire su un ferro già (...) - Tribuna Libera / Europa,

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: cibo da asporto, decisione su riapertura la prenderemo in base all’andamento dell’epidemia, non su p… - Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - virginiaraggi : Abbiamo aperto una nuova struttura d’accoglienza per 40 donne senza dimora, all’interno dell’Istituto San Michele a… - Dibbello : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: cibo da asporto, decisione su riapertura la prenderemo in base all’andamento dell’epidemia, non su press… - Chiariello_CS : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: cibo da asporto, decisione su riapertura la prenderemo in base all’andamento dell’epidemia, non su press… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus all Coronavirus Napoli, guarita dal Covid muore all'improvviso. E il test è positivo Il Messaggero Salute Coronavirus: a Palermo giù contagi, ricoveri e terapia intensiva

Lo scorso 16 aprile è stato pubblicato il quarto rapporto sull'andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19. A Palermo, nei 43 giorni intercorsi fra ...

Coronavirus, muore una donna di 69 anni. 3 i nuovi soggetti positivi

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, si evidenziano 3 nuovi soggetti positivi al test COVID 19. 1 soggetto è residente/domiciliato presso il comune di Rieti. 1 soggetto è ...

Lo scorso 16 aprile è stato pubblicato il quarto rapporto sull'andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19. A Palermo, nei 43 giorni intercorsi fra ...All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, si evidenziano 3 nuovi soggetti positivi al test COVID 19. 1 soggetto è residente/domiciliato presso il comune di Rieti. 1 soggetto è ...