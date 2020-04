Coronavirus a Paderno, altri 3 morti in 48 ore: 233 contagi, 34 decessi, 27 guariti (Di lunedì 20 aprile 2020) altri tre morti risultati positivi al COVID-19 in 48 ore a Paderno Dugnano. Il numero dei decessi aumenta a 34 deceduti da inizio emergenza. Stabile il numero dei positivi fermo a 233 casi (con un incremento di un solo caso). Invece sono 29 i padernesi dimessi dalle strutture ospedaliere dopo un periodo di ricovero, 87 quelli … L'articolo Coronavirus a Paderno, altri 3 morti in 48 ore: 233 contagi, 34 decessi, 27 guariti proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus a Paderno - contagiati evadono la quarantena : 2 denunciati

Altri tre morti risultati positivi al COVID-19 in 48 ore a Paderno Dugnano. Il numero dei decessi aumenta a 34 deceduti da inizio emergenza. Stabile il numero dei positivi fermo a 233 casi (con un ...

100 musicisti per donare tablet agli ospedali

Sono stati donati 136 tablet ad ospedali e case di riposo di Milano e provincia destinati a pazienti e ospiti isolati a causa del Covid-19. A oggi 36 tablet sono stati autofinanziati e ... Garbagnate) ...

