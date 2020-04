Coronavirus a Napoli, si vede la luce: zero nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus a Napoli: possibile svolta nella città partenopea, dove nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi contagi né decessi. Possibile svolta a Napoli riguardo l’epidemia di Coronavirus. Stando al resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, lunedì 20 aprile, si registrano infatti zero nuovi contagi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Restano invariati quindi il numero dei casi positivi di Covid 19 complessivamente registrati a Napoli città dall’inizio dell’emergenza, 833, e dei morti, 52: si tratta inoltre del quarto giorno consecutivo senza nuovi decessi. Cresce inoltre il numero dei totalmente guariti, risultati cioè negativi a due test consecutivi: sono 142, con un aumento di 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 42 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 153 (-1 rispetto ... Leggi su 2anews Coronavirus - nel periodo marzo-aprile a Napoli decessi diminuiti del 7% rispetto al 2019

Coronavirus - Kelyon : ecco MoniQua - l’app made in Napoli per monitorare i contagi

Coronavirus - a Napoli nessun nuovo contagio in 24 ore. Zero vittime da quattro giorni di fila (Di lunedì 20 aprile 2020): possibile svolta nella città partenopea, dove24 ore non si registranocontagi né decessi. Possibile svolta ariguardo l’epidemia di. Stando al resoconto giornaliero del Comune diaggiornato alle ore 11 di oggi, lunedì 20 aprile, si registrano infatticontagi edecessi24 ore. Restano invariati quindi il numero deipositivi di Covid 19 complessivamente registrati acittà dall’inizio dell’emergenza, 833, e dei morti, 52: si tratta inoltre del quarto giorno consecutivo senzadecessi. Cresce inoltre il numero dei totalmente guariti, risultati cioè negativi a due test consecutivi: sono 142, con un aumento di 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 42 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 153 (-1 rispetto ...

repubblica : Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus #Napoli, per la prima volta zero contagi e zero morti - Agenzia_Ansa : #Napoli, il #Tricolore illumina la sede della Marina Militare In segno di solidarietà per la lotta alla #pandemia d… - zazoomnews : Coronavirus nel periodo marzo-aprile a Napoli decessi diminuiti del 7% rispetto al 2019 - #Coronavirus #periodo… - andytuit : 'Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio in 24 ore. Zero vittime da quattro giorni di fila'… -