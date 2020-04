Coronavirus a Napoli, la notizia più bella: zero contagiati – Il bollettino (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutozero contagiati a Napoli nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania che ha annunciato 45 nuovi casi su 1903 tamponi analizzati. Tra questi nn ci sono cittadini residenti nel comune di Napoli. Così come registrato dall’Asl Napoli 1 Centro i positivi al Coronavirus a Napoli restano 833. Si registrano altri 11 guariti. Di seguito i dati ufficiali. L'articolo Coronavirus a Napoli, la notizia più bella: zero contagiati – Il bollettino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Napoli : guarita dal Coronavirus - muore all'improvviso. E il test è positivo

Coronavirus a Napoli : è allarme furti notturni nei negozi di alimentari

