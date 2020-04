Coronavirus, a Napoli. Infermiere multato dopo il lavoro: «533 euro ma non mi fermano» (Di lunedì 20 aprile 2020) Davide Brignola, 36 anni, Infermiere professionista tutti i giorni esce di casa per curare i suoi pazienti, una trentina tra Bagnoli e Soccavo. Lavora per una cooperativa che ha vinto l?appalto... Leggi su ilmattino Coronavirus – Zero contagi e zero decessi a Napoli

Coronavirus - a Napoli per la prima volta zero contagi

Coronavirus : a Napoli si sperimenta un orologio per pazienti a casa (Di lunedì 20 aprile 2020) Davide Brignola, 36 anni,professionista tutti i giorni esce di casa per curare i suoi pazienti, una trentina tra Bagnoli e Soccavo. Lavora per una cooperativa che ha vinto l?appalto...

repubblica : Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus #Napoli, per la prima volta zero contagi e zero morti - fattoquotidiano : Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio in 24 ore. Zero vittime da quattro giorni di fila - BiagiomF : RT @PaulineGoddess8: Coronavirus: Pascale assiste 50 pazienti a casa con un orologio - LucaPintavalle : RT @repubblica: Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore -