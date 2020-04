Coronavirus a Napoli: è allarme furti notturni nei negozi di alimentari (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus a Napoli: numerosi furti notturni riscontrati in negozi di alimentari e macellerie della IV Municipalità. Perrella: “Aumentare controlli agli esercizi commerciali”. allarme furti notturni nei negozi di alimentari e macellerie della IV Municipalità di Napoli (quartieri S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale), molto probabilmente dovuti all’emergenza Coronavirus, come denunciato dal presidente Giampiero Perrella: “Negli ultimi dieci giorni c’è stata un’escalation di furti nei negozi di alimentari -dichiara Perrella a “Il Mattino”- Ho visto una macelleria dalla quale hanno portato via capretti e tagli di bue. Cose mai viste prima che vanno segnalate e, forse, analizzate perché sono la rappresentazione di un mondo che sta cambiando, anche sul fronte della delinquenza”. In particolare, ... Leggi su 2anews Napoli : guarita dal Coronavirus muore improvvisamente. Il test sulla salma risulta positivo

Napoli : guarita dal Coronavirus - muore all'improvviso. E il test è positivo

Coronavirus Napoli - spiagge deserte sul litorale flegreo. FOTO (Di lunedì 20 aprile 2020): numerosiriscontrati indie macellerie della IV Municipalità. Perrella: “Aumentare controlli agli esercizi commerciali”.neidie macellerie della IV Municipalità di(quartieri S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale), molto probabilmente dovuti all’emergenza, come denunciato dal presidente Giampiero Perrella: “Negli ultimi dieci giorni c’è stata un’escalation dineidi-dichiara Perrella a “Il Mattino”- Ho visto una macelleria dalla quale hanno portato via capretti e tagli di bue. Cose mai viste prima che vanno segnalate e, forse, analizzate perché sono la rappresentazione di un mondo che sta cambiando, anche sul fronte della delinquenza”. In particolare, ...

Agenzia_Ansa : #Napoli, il #Tricolore illumina la sede della Marina Militare In segno di solidarietà per la lotta alla #pandemia d… - SkyTG24 : Coronavirus, folla a Saviano per l'ultimo saluto al sindaco medico - ciropellegrino : Non ho mai raccontato ciò che accadde in quei giorni e fatico a parlarne. Ma se vicenda #Coronavirus #Campania ruot… - arcocielo : RT @LaStampa: I delfini arrivano a riva nei porti da Ischia, all'Argentario e Ancona dove il movimento di navi è ridotto al minimo a causa… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Coronavirus a Napoli, l'Ordine Costantiniano dona 50mila euro al Cotugno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli Coronavirus Napoli, guarita dal Covid muore all'improvviso. E il test è positivo Il Messaggero Salute Coronavirus. La Lombardia si difende, Fontana: “De Luca sbaglia”

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Alio Fontana, replicando al suo omologo campano Vincenzo De Luca secondo cui i governatori delle Regioni più colpite dal Coronavirus sarebbero ...

Coronavirus e attività motoria. Ecco come riprendere l’attività all’aperto senza rischi

Dall’adozione del modello francese, che permette ‘passeggiate e attività fisica, purché da soli o con il proprio nucleo familiare, per un’ora al giorno, nel raggio di un chilometro’ fino all’aumento d ...

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Alio Fontana, replicando al suo omologo campano Vincenzo De Luca secondo cui i governatori delle Regioni più colpite dal Coronavirus sarebbero ...Dall’adozione del modello francese, che permette ‘passeggiate e attività fisica, purché da soli o con il proprio nucleo familiare, per un’ora al giorno, nel raggio di un chilometro’ fino all’aumento d ...