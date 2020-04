Coronavirus: a Milano riapre in anticipo crematorio Lambrate (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Torna operativo il polo crematorio di Lambrate, a Milano, dopo la chiusura temporanea decisa lo scorso 3 aprile a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e la conseguente saturazione della struttura. Il crematorio riaprirà con oltre dieci giorni d’anticipo rispetto alle direttive dell’ordinanza 18/20 – ora revocata – che ne disponeva la chiusura sino al 30 aprile, fa sapere il Comune. Restano sospesi gli ingressi per i defunti non residenti. “Il campo 87 del Cimitero Maggiore, già dedicato alle inumazioni d’ufficio da alcune settimane, rimarrà allestito a verde – senza possibilità cioè di porre monumenti o manufatti – per due anni dalla data dell’ultima inumazione”, spiega la nota. Tutte le spese di inumazione rimangono a carico ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Sala presenta il piano per la riapertura di Milano

