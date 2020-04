Coronavirus, a Bergamo il Pronto Soccorso è vuoto. Zero contagi a Napoli (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, vuoto il Pronto Soccorso di Bergamo dopo un mese e mezzo. Bergamo – Coronavirus, dopo un mese e mezzo il Pronto Soccorso di Bergamo è vuoto. Le immagini di una struttura senza barelle con bombole di ossigeno e pazienti in pietosa attesa ha fatto il giro del mondo. Una notizia che conferma un calo della pressione sulle strutture sanitarie ma soprattutto un trend in netta diminuzione. “Torniamo a respirare – fanno sapere del nosocomio – l’alleggerimento e la diminuzione dei casi e dei ricoveri Covid ci sta facendo tornare gradualmente a una situazione di normalità“. A Napoli Zero contagi nelle ultime 24 ore Ma nella giornata di lunedì 20 aprile 2020 l’altra buona notizia è arrivata da Napoli. Zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Casi invariati, dunque, nel capoluogo campano con 833 positivi e ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Bergamo torna finalmente a respirare : pronto soccorso vuoto

Coronavirus Bergamo - il pronto soccorso vuoto per la prima volta : «Uno spiraglio di luce»

Coronavirus - il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo : "Ora torniamo a respirare" (Di lunedì 20 aprile 2020)ildidopo un mese e mezzo., dopo un mese e mezzo ildi. Le immagini di una struttura senza barelle con bombole di ossigeno e pazienti in pietosa attesa ha fatto il giro del mondo. Una notizia che conferma un calo della pressione sulle strutture sanitarie ma soprattutto un trend in netta diminuzione. “Torniamo a respirare – fanno sapere del nosocomio – l’alleggerimento e la diminuzione dei casi e dei ricoveri Covid ci sta facendo tornare gradualmente a una situazione di normalità“. Anelle ultime 24 ore Ma nella giornata di lunedì 20 aprile 2020 l’altra buona notizia è arrivata danuovinelle ultime 24 ore. Casi invariati, dunque, nel capoluogo campano con 833 positivi e ...

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - repubblica : Coronavirus, il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo: 'Ora torniamo a respirare' - giusmo1 : ?????? Coronavirus, va in coma a Bergamo, guarisce a Palermo: 'Mi tatuo la Sicilia' - CliffBurton8256 : RT @repubblica: Coronavirus, il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo: 'Ora torniamo a respirare' https:… - melgae2013 : RT @repubblica: Coronavirus, il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo: 'Ora torniamo a respirare' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bergamo Coronavirus, da Bergamo alle Canarie: la storia di Pierangela guarita dopo il coma Corriere della Sera Coronavirus: a Roma 23 contagiati in 24 ore, 60 nel Lazio

Sono 23 i nuovi casi di coronavirus a Roma, appena 60 in tutto il Lazio. E’ il numero più basso di nuovi contagi da inizio epidemia e che migliore quello, già buono, della giornata del 19 aprile (qui ...

Coronavirus, la proposta di Fontana: 3 miliardi di euro per far ripartire la Lombardia

la Pedemontana e i cantieri per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Altri 10 milioni di euro saranno a sostegno delle aziende che intendono riconvertire la propria produzione nei dispositivi ...

Sono 23 i nuovi casi di coronavirus a Roma, appena 60 in tutto il Lazio. E’ il numero più basso di nuovi contagi da inizio epidemia e che migliore quello, già buono, della giornata del 19 aprile (qui ...la Pedemontana e i cantieri per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Altri 10 milioni di euro saranno a sostegno delle aziende che intendono riconvertire la propria produzione nei dispositivi ...