Coronavirus | +454 vittime e 108 237 contagi | Il bollettino del 20 aprile

Leggi su blogo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ildella Protezione Civile di oggi sull’emergenzaregistra il primo calo delle persone attualmente positive, -20 rispetto a ieri, per un totale di 108.237ati attuali, dai 108.257 di ieri. "Ad oggi c'è un decremento di 20 persone tra i positivi rispetto a ieri. Accade per la prima volta ed è un dato positivo" ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.Nelle ultime 24 ore ci sono stati però anche altri 454 decessi di pazienti positivi al Covid-19, in tutto 24.114 dall’inizio dell’emergenza. Continua a calare il dato dei ricoverati con sintomi: sono 24.906, cioè 127 in meno nelle ultime 24 ore mentre nei reparti di terapia intensiva ci sono ad oggi 2.573 pazienti, -62 su ieri, per un trend in discesa che si conferma da ormai 17 giorni di fila.Le persone positive in isolamento domiciliare ...