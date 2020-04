Coronavirus: 4 casi a Termini Imerese, scoperto nuovo positivo (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - Salgono a quattro le persone positive al Coronavirus a Termini Imerese, nel Palermitano. Un cittadino, già in isolamento, infatti, è risultato positivo al tampone. Complessivamente sono 37 i cittadini in isolamento volontario e 10 quelli in quarantena obbligatoria. A oggi sono stati effettuati 100 tamponi per la diagnosi di infezione da Covid-19, una persona è morta e un'altra è guarita. A fornire il quadro aggiornato della situazione è il commissario straordinario del Comune, Antonio Lo Presti. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus in Italia - bollettino del 20 aprile 2020 - 181.228 casi

Coronavirus - in Lombardia rimane stabile il numero delle vittime : sono 163. Sono 735 i casi positivi

