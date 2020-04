Coronavirus | 108 237 positivi e 24 114 morti in Italia | il nuovo bollettino – DIRETTA

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Attualmente positivi: 108.237 • Deceduti: 24.114 (+454, +1,9%) •… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 108.257 • Deceduti: 23.660 (+433, +1,9%) • Dimessi/Gu… - DPCgov : #Coronavirus: Aggiornamento dei dati sanitari #19aprile ?? Totale positivi: 108.257 ?? Dimessi e guariti: 47.055… - ZerounoTv : Coronavirus, in Italia 108.237 positivi, 24.114 morti e 48.877 guariti - AleGobbo87 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Attualmente positivi: 108.237 • Deceduti: 24.114 (+454, +1,9%) • Dimessi/G… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 108

Adnkronos

Ad oggi le persone positive sono 108.237 con un decremento di 20 persone rispetto a ... per fare il punt della situazione sull’emergenza coronavirus. Borrelli ha anche ricordato che sono on line i due ...oma. Salgono a 108.257 i positivi attivi al Coronavirus in Italia, con 486 positivi in più rispetto a sabato (+0,5%). Attualmente, sono 25.033 i pazienti ricoverati con sintomi (+26), 2.635 sono in ...