Contagio nelle Rsa, sospesi i lavoratori che denunciarono il Don Gnocchi: “È una palese ritorsione” (Di lunedì 20 aprile 2020) Diciotto lavoratori che avevano denunciato l'Istituto Palazzolo della Fondazione Don Carlo Gnocchi sono stati sospesi dal servizio e hanno ricevuto una contestazione disciplinare dalla cooperativa Ampast per aver "l'immagine dell'azienda e della committenza". Avevano accusato di epidemia colposa e altri reati l'azienda per il presunto mancato uso delle mascherine e per non aver dato informazioni sui contagi già in atto. Lça Fondazione Don Gnocchi ha sempre negato ogni responsabilità. Dalla segnalazione dei dipendenti è partita un'inchiesta della Procura di Milano. L'avvocato dei lavoratori a Fanpage.it: "È una palese ritorsione" Leggi su fanpage LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. A Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore

