Confermata la Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre | Cicutto | “Andiamo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ladeldisi svolgerà come da previsioni iniziali, dal 2 al 122020. A confermarlo è il presidente Robertoche allontana la possibilità di rimandare l'evento a causa dell'emergenza coronavirus: “Credo che il festival debba godere di una `extraterritorialità´ rispetto alle misure di sicurezza. Noi andiamo avanti con il nostro programma”.

Noi andiamo avanti con il nostro programma". La Mostra del Cinema di Venezia si svolgerà come da previsioni iniziali. La Biennale di Venezia ha confermato le date della 77ª Mostra del Cinema diretta ...