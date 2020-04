Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: bozza bando e suddivisione dei 12.863 posti per Regione (Di lunedì 20 aprile 2020) La prossima settimana potrebbe essere pubblicato il bando del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: il 30 Aprile è la data indicata dal Decreto Milleproroghe per l’uscita in Gazzetta Ufficiale. Intanto al 20 Aprile è fissata la discussione con i sindacati che hanno ricevuto le bozze dal Ministero. Il Miur ha rideterminato i conteggi dei posti disponibili per i prossimi anni scolastici, vista la proroga del Decreto Scuola alle graduatorie del Concorso 2016 fino al prossimo anno e l’immissione in ruolo sui posti di Quota 100. Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 infatti era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Miur erano stati indicati 16.959 posti ... Leggi su leggioggi Inail - concorso straordinario per 200 medici e 100 infermieri

