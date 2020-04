Con 12mila morti Gallera va da Fazio e dire che la Lombardia ha retto benissimo (Di lunedì 20 aprile 2020) “Cosa è andato storto? Intanto noi qui curiamo molto bene i nostri anziani, qui il virus ha girato indisturbato in alcune aree della Regione Lombardia: abbiamo avuto un fungo atomico che è esploso”: Giulio Gallera a Che Tempo Che fa continua a dire che non c’è nulla da rimproverare all’ente nell’emergenza Coronavirus: “Regione Lombardia di fronte al cratere della bomba atomica ha retto molto bene”. Con 12mila morti Gallera va da Fazio e dire che la Lombardia ha retto benissimo Gallera ha parlato anche dei malati di COVID-19 nelle RSA: “Abbiamo imposto il 23 febbraio di limitare gli accessi dei parenti. Quello che abbiamo fatto nella delibera dell’8 marzo è una cosa chiara e semplice: gli ospedali non riuscivano a ricoverare gli anziani perché non abbiamo posti né spazio. Quindi la gente ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - vigilia di Pasqua con oltre 12mila sanzioni

Sale a 94 il bilancio dei medici morti a causa del Coronavirus. Stessa sorte per 26 infermieri. Oltre 12mila gli operatori sanitari finora contagiati

