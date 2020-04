Commissario Montalbano | la trama dell’episodio Il gioco delle tre carte

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 aprile 2020), ladell’episodio IltreQuesta sera, 20 aprile 2020, su Rai 1, in prima serata a partire dalle 21.25, va in onda Il– Iltre, nuova replica di un episodio della serie che vede come protagonista Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi. Tratta dalla raccolta “Gli arancini di”, la puntata vede il celebre poliziotto di Vigata alle prese con un caso particolarmente intricato. Ecco qui di seguito lade IltreNell’episodio Iltrede Ilin onda oggi, vediamo la giornata deliniziare particolarmente male, perché mentre si sta recando in commissariato e piove, la sua macchina inizia ad avere problemi. Arrivato tardi al lavoro anche per via di un funerale, Salvo ...