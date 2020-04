Come cambiano le scommesse online, dal calcio tagiko al Nobel (Di lunedì 20 aprile 2020) No, lo stop del più bel campionato di calcio del mondo non distoglie gli inglesi da una delle loro grandi passioni. Le scommesse continuano, su Chinandega-Real Madriz, sul Mozyr o sulla Dinamo Brest.I britannici, si sa, sono da sempre un popolo di scommettitori: dai nomi di papi e royal babies fino a qualsiasi risultato di ogni singola corsa di cavalli o cani, non si sono mai lasciati sfuggire la possibilità di puntare qualche sterlina. E adesso, che il coronavirus ha messo in ginocchio lo sport a livello mondiale (se va bene a giugno rivedranno una Premier League in stadi deserti), su cosa scommettono?Aprendo i siti di scommesse delle principali agenzie del Regno Unito, si può puntare anche su delle partite di calcio. Certo, non saranno la Serie A, La Liga e neppure l’Eredivise d’Olanda, ma in questo momento, per chi è in astinenza da sport, i ... Leggi su huffingtonpost Esami di maturità declinati all’emergenza Covid : ecco come cambiano commissione e prove

(Di lunedì 20 aprile 2020) No, lo stop del più bel campionato didel mondo non distoglie gli inglesi da una delle loro grandi passioni. Lecontinuano, su Chinandega-Real Madriz, sul Mozyr o sulla Dinamo Brest.I britannici, si sa, sono da sempre un popolo di scommettitori: dai nomi di papi e royal babies fino a qualsiasi risultato di ogni singola corsa di cavalli o cani, non si sono mai lasciati sfuggire la possibilità di puntare qualche sterlina. E adesso, che il coronavirus ha messo in ginocchio lo sport a livello mondiale (se va bene a giugno rivedranno una Premier League in stadi deserti), su cosa scommettono?Aprendo i siti didelle principali agenzie del Regno Unito, si può puntare anche su delle partite di. Certo, non saranno la Serie A, La Liga e neppure l'Eredivise d'Olanda, ma in questo momento, per chi è in astinenza da sport, i ...

Ci sono altri sport su cui si possono rischiare sterline, sempre in campionati per noi piuttosto oscuri, come la pallavolo russa o le sfide di ping pong sempre ... avendo fondamentalmente dovuto ...

