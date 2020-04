Coltivazione di orti per autosostentamento e tutela animali: Ok dalla Regione (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Ok” dalla Regione Campania allo spostamento per la Coltivazione, non professionale, di orti e attività di tutela degli animali da cortile. Arriva dal vice capo di Gabinetto della Regione Campania, l’avvocato Almerina Bove, il chiarimento circa la possibilità di spostamento per i cittadini per effettuare attività di Coltivazione ortofrutticola per uso privato e tutela degli animali da cortile. Un chiarimento quello degli uffici regionali, pubblicato poco fa sul burc numero 85 del 20 aprile 2020 che si era reso necessario a seguito delle numerose richieste di chiarimenti agli uffici regionali, avanzate da centinaia di sindaci campani che nei giorni scorsi, in assenza di normative chiare che a livello governativo ne consentivano lo svolgimento mentre a livello regionale, le ordinanze lo vietavano, ... Leggi su anteprima24 Ok dal Ministro dell’Agricoltura per la coltivazione degli orti

Spostamenti per coltivazione agli orti privati - Carmmarano (M5S) a De Luca : “Urge ordinanza regionale”

