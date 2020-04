Cologno Monzese, tragedia in canonica, morto don Diego, 46 anni, responsabile diocesano fedeli separati (Di lunedì 20 aprile 2020) Don Diego Pirovano, sacerdote residente a Cologno Monzese e con incarichi importanti nella Diocesi di Milano, è morto precipitando questa mattina da una finestra della casa parrocchiale di via San Marco. La tragedia si è consumata alle 6,15 di questa mattina. Il sacerdote aveva 46 anni e secondo le indicazioni fornite da Areu, è probabile … L'articolo Cologno Monzese, tragedia in canonica, morto don Diego, 46 anni, responsabile diocesano fedeli separati proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Cologno Monzese - anatroccoli finiscono in un tombino : salvati dai vigili del fuoco

Don Diego Pirovano, sacerdote residente a Cologno Monzese e con incarichi importanti nella Diocesi di Milano, è morto precipitando questa mattina da una finestra della casa parrocchiale di via San ...

