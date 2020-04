Colletti staccabili | che stile!

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 aprile 2020) Letteralmente intramontabile uno stile ed un modo di essere che ci arriva direttamente dal passato remotissimo: il colletto staccabile. Questo accessorio molto usato all’inizio del 1900, ma, solo per le camicie da uomo. Negli anni è diventato un accessorio per tutti, un must-have di cui non si può fare a meno. Accessorio reinterpretato nei primi del ‘900 ad appannaggio dei soli uomini, esclusivamente bianco ed inamidato, era molto in voga nei primi decenni del secolo breve soprattutto per le camicie più eleganti utilizzate dalla nuova classe borghese in via di affermazione in quegli anni. Caduto un po’ in desuetudine contestualmente al forte incremento della produzione industriale di tutti i capi di abbigliamento il colletto staccabile negli anni è tornato prepotentemente alla ribalta, attraversando i sessi e le età. Di ogni ...