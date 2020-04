Codacons | causa Covid-19 previsti alti rincari degli stabilimenti balneari

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – L’estate 2020 potrebbe essere la più “salata” di sempre per le tascheitaliani. A denunciarlo ilche, qualora i limiti stringenti legati al coronavirus dovessero venire meno durante la stagione estiva, prevede fortissimidei listini praticati dagli. “Sdraio, lettini, ombrelloni, parcheggi auto, cibi, bevande e tutti i servizi offerti daglicosteranno senza dubbio di più rispetto agli anni passati, anche se al momento è presto per quantificare i– spiega il presidente Carlo Rienzi – Gli aumenti di prezzi e tariffe saranno purtroppo inevitabili asia delle minori entrate per i lidi, sia per i maggiori costi che dovranno affrontare i gestori. In primo luogo, se i posti in spiaggia dovranno rispettare le distanze minime, gli ...