Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia seconda dietro agli USA con oltre 23000 decessi (Di lunedì 20 aprile 2020) L'Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior numero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (20 aprile): 1. USA 41.2292. Italia 24.114 3. Spagna 20.852 4. Francia 19.718 5. Gran Bretagna 16.509 6. Belgio 5.828 7. Iran 5.209 8. Germania 4.669 9. Cina 4.632 10. Paesi Bassi 3.751

EUROPA E USA IN GINOCCHIO - Situazione drastica per quanto riguarda i numeri del contagio, sia per gli Stati Uniti che per l'Europa

