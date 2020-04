Classifica contagi coronavirus nel mondo: contagi, morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna (Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza coronavirus è divampata in tutto il mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia: la malattia si sta diffondendo rapidamente, non ci sono vaccini, le difese immunitarie della popolazione globale non conoscono questo virus che continua a mietere vittime. Gli USA sono il Paese col maggior numero di casi. L’Italia è la terza Nazione per numero di casi. Di seguito la Classifica dei contagi di coronavirus nel mondo. DATI AGGIORNATI AL 20 APRILE: Classifica contagi coronavirus NEL mondo (PRIMI 10 PAESI): 1. USA 767.402 (41.229 morti) 2. Spagna 200.210 (20.852 morti) 3. Italia 181.228 (24.114 morti) 4. Francia 152.894 (19.718 morti) 5. Germania 146.200 (4.669 morti) 6. Gran Bretagna 124.743 (16.509 morti) 7. Turchia 86.306 (2.107 morti) 8. Iran 83.505 (5.209 morti) 9. Cina 82.747 (4.632 morti) 10. Russia 47.121 ... Leggi su oasport Quando finirà l’emergenza Coronavirus : «Stop a nuovi contagi non prima di…» - ecco la classifica delle Regioni

