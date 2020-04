Cineteca e Resistenza: la nuova sfida del cinema (Di lunedì 20 aprile 2020) Il docufilm sulla Liberazione di Bologna in streaming a pagamento. Farinelli: "Se esiste un pubblico possiamo immaginare di ristabilire una programmazione mensile". Il 24 aprile sarà anche proiettato sui muri di piazza Verdi per il festival diffuso promosso dalle Sardine Leggi su repubblica (Di lunedì 20 aprile 2020) Il docufilm sulla Liberazione di Bologna in streaming a pagamento. Farinelli: "Se esiste un pubblico possiamo immaginare di ristabilire una programmazione mensile". Il 24 aprile sarà anche proiettato sui muri di piazza Verdi per il festival diffuso promosso dalle Sardine

La Resistenza a Bologna. Un docufilm sulla liberazione di una città che diventa, al tempo del coronavirus, anche il simbolo di una possibile ripresa del cinema. In streaming, proiettato sui muri delle ...

A Bologna lo schermo principale sarà gestito da Cineteca di Bologna e Teatro Comunale ... Stanzani, The Forgotten Front, un lavoro di ricerca di oltre un anno che è riuscito a mettere insieme le ...

