Cina, banca centrale taglia tassi su prestiti a imprese (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Nuova sforbiciata ai tassi di interesse in Cina. Per la seconda volta quest’anno, la People’s Bank of China (Pboc) ha ridotto i tassi di finanziamento a un anno (Lor) al 4,05% precedente al 3,85% e quelli a cinque anni dal 4,75% al 4,65%. Si tratta di una mossa ampiamente attesa, volta a stabilizzare la liquidità del sistema bancario sul fronte dei finanziamenti alle imprese, in un contesto economico appesantito dalla pandemia del Covid-19. Leggi su quifinanza Cina - banca centrale taglia tassi medio termine e inietta liquidità

una banca centrale meritevole di questo nome farebbe quello che fanno le banche centrali di Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Cina e così via. Vale a dire acquistare debito pubblico e distruggerlo, ...

una banca centrale meritevole di questo nome farebbe quello che fanno le banche centrali di Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Cina e così via. Vale a dire acquistare debito pubblico e distruggerlo, ...