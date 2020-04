Christian De Sica, appello al governo: “Pensate a chi lavora nello spettacolo” – VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) Ospite di ‘Domenica In’, Christian De Sica ha rivolto un appello al governo chiedendo di non dimenticare chi lavora nello spettacolo. Il noto attore Christian De Sica è intervenuto ieri a ‘Domenica In‘ ed ha espresso a Mara Venier le proprie preoccupazioni per la situazione del mondo dello spettacolo. Se ad inizio maggio tutte le … L'articolo Christian De Sica, appello al governo: “Pensate a chi lavora nello spettacolo” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Christian De Sica fa un appello al governo – VIDEO

