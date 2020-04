Christian De Sica a Domenica In | “Invito il governo a pensare anche a noi dello

(Di lunedì 20 aprile 2020)Deha chiesto aldi non dimenticarsi della gente che lavora nel mondospettacolo, ecco cosa ha detto l’attoreDeè stato ospite di Mara Venier aIn tramite collegamento, nella puntata andata in onda ieri 19 aprile 2020 su Rai 1. Nel video Deè apparso con la barba lunga, alla conduttrice ha raccontato che deve girare un film con Siani, ma in questo momento di quarantena per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo dopo la diffusione del Coronavirus tutto è stato sospeso. Questo è ciò che l’attore ha spiegato: “Mi sono fatto crescere la barba perché devo girare un film con Alessandro Siani. Le riprese dovevano iniziare ad aprile ma sono saltate. Spero si possa girare quest’estate. È un film di Natale, io ho il ruolo di Babbo ...

Christian De Sica a Domenica In si lamenta per le condizioni di chi lavora nel mondo dello spettacolo Dopo i cantanti - tra i tanti Tiziano Ferro, Laura Pausini, Fiorella Mannoia - che hanno pubblicam ...In una diretta a Domenica In, Christian De Sica ha lanciato un accorato appello al Governo per sostenere anche chi lavora nel mondo dello spettacolo ...