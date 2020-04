Che Tempo Che Fa domenica 19 aprile: alcuni video della puntata di ieri da Saviano a Zucchero (Di lunedì 20 aprile 2020) Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio domenica 19 aprile su Rai 2 alle 19:40 e alle 21. Gli ospiti di Fabio Fazio: il ministro Patuanelli e Carlo Bonomi di Confindustria Prosegue senza sosta il racconto della pandemia di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa iniziato quando ancora c’era “normalità” nell’aria e proseguito durante la quarantena. domenica 19 aprile Che Tempo Che Fa sarà in onda sempre con il doppio spazio di Che Tempo che Farà delle 19:40 e il classico Che Tempo che Fa, con con Fabio Fazio, Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto e gli ospiti fissi Gigi Marzullo, il Mago Forrest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona. Tutte le clip sono sempre disponibili sul sito di RaiPlay dove è possibile vedere live la puntata. A seguire potete guardare l’esibizione di Zucchero ieri a Che Tempo che Fa: ZUCCHERO “Love isLove ... Leggi su dituttounpop Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa - puntata domenica 19 aprile 2020 (video)

Ascolti tv domenica 19 aprile 2020 : L'allieva - Che Tempo Che Fa - Birdman

