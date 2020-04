Champions League, ecco le date per Barcellona-Napoli e le altre gare europee (Di lunedì 20 aprile 2020) Così come la Serie A, anche la Champions e l’Europa League osserveranno un nuovo calendario. Il Napoli attende ormai da parecchie settimane di giocare la gara di ritorno degli ottavi di finale col Barcellona, dopo l’1-1 del San Paolo. La UEFA presenterà le date a disposizione nel corso degli incontri dei prossimi giorni con le federazioni, con l’ECA e con le varie leghe europee. Un quadro che prevede la ripartenza con il ritorno degli ottavi di finale mancanti, tra cui anche Juventus-Lione, in data 7-8 agosto. I quarti sono previsti con andata l’11-12 agosto e il ritorno il 14-15 agosto. Le semifinali con andata il 18-19 e il ritorno il 21-22 agosto, mentre la finalissima a Istanbul il 29 con il chiaro intento di non oltrepassare il limite invalicabile di fine mese. Il tutto per evitare uno slittamento dell’inizio anche della prossima ... Leggi su calciomercato.napoli Champions ed Europa League - le date : in campo dal 7-8 agosto

