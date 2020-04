CEI dona altri 2,4 milioni alla sanità/ Ricavati da 8 per mille alla Chiesa cattolica (Di lunedì 20 aprile 2020) CEI dona altri 2,4 milioni alla sanità: dopo un primo contributo da 6 milioni di euro, ricavata un'ulteriore somma ingente dall'8 per mille alla Chiesa cattolica Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 20 aprile 2020) CEI2,4sanità: dopo un primo contributo da 6di euro, ricavata un'ulteriore somma ingente dall'8 per

Ai 6 milioni di euro già stanziati nelle scorse settimane in risposta alle esigenze di 7 presidi sanitari e socio-sanitari cattolici, distribuiti sul territorio nazionale, la Cei mette a disposizione ...

In tal senso, prosegue dunque l’opera di sostegno della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), che ha donato altri 2,4 milioni alle strutture ospedaliere, ricavati dall’8 per mille alla Chiesa ...

