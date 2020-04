Caterina Balivo e Vieni da me | “Non sono pronta”

Leggi su bigodino

(Di lunedì 20 aprile 2020), la spumeggiante conduttrice del programmada me in onda tutti i pomeriggi su Rai uno, sulla possibilità di tornare in onda ha affermato “Nonpronta“. In questo periodo di emergenza e di stress, sembra che non ci sia spazio per l’intrattenimento.tornerà conda me a maggio? Non ci è dato saperlo dato che sembra vivere davvero male la situazione attuale di emergenza in cui versa il bel paese e non solo, tant’è che ha dichiarato: “Non è il momento giusto per fare show di intrattenimento, meglio andare avanti con l’informazione de “La vita in diretta. E poi io nonun’attrice, il mio cuore è spezzato”. Da maggio in poi dovrebbe esserci una ripresa dei programmi televisivi interrotti, sospesi e lasciati in stand by....