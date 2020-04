Caterina Balivo chi è? Biografia: età, altezza, Instagram e vita privata (Di lunedì 20 aprile 2020) Tutto ciò che vorremmo sapere della conduttrice ed ex modella italiana. Età, social, vita privata, carriera, e tanto altro Caterina Balivo (Fonte foto: Getty Images)Caterina Balivo è una conduttrice televisiva, nonché ex modella italiana. Dal 2018, conduce la trasmissione di successo, Vieni da me, in onda su Rai 1. In passato, è stata anche attrice di cinema e di teatro. Caterina Balivo età ed altezza Caterina Balivo, nasce il giorno 21 febbraio 1980, a Napoli. Pertanto oggi, la conduttrice ha 40 anni. Alta 174 cm, il peso è di 58 kg circa. Caterina Balivo figli Caterina ha due figli. Guido Alberto, nato nel 2012 ed avuto dal manager, Guido Maria Brera, e Cora, nata dalla stessa coppia nel 2017. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: MICHELLE HUNZIKER CHI È? Biografia: ETÀ, altezza, Instagram E vita ... Leggi su chenews Vieni da Me - Caterina Balivo preoccupata per il suo programma : “Non c’è il clima adatto”

