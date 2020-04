Cassa Forense: bonus anche agli iscritti 2019-2020 (Di lunedì 20 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - Cassa Forense accoglie le istanze avanzate da Aiga con la lettera del 17 aprile 2020 e con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale (sotto allegato) informa i giovani avvocati che non è stata messa in campo alcuna esclusione relativa al bonus da 600 euro per coloro che si sono iscritti dopo il primo gennaio 2019. Comunicazione che Aiga fa propria e comunica attraverso il comunicato stampa di domenica 19 aprile 2020 (sotto allegato). Cassa: bonus anche ai giovani avvocati iscritti nel 2019-2020 Con un comunicato apparso sul sito istituzionale, Cassa Forense, con una finestra informativa dedicata al Coronavirus, informa che le domande presentate dagli iscritti alla Cassa dopo il primo gennaio 2019 sono state regolarmente acquisite ai fini del riconoscimento d... Leggi su studiocataldi Coronavirus - Aiga : «Insufficienti misure della Cassa forense»

Coronavirus - la Cassa forense adotta nuove misure straordinarie

