Carlsberg Italia e Croce Rossa Italiana insieme per Varese

(Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) -, in un momento in cui tutto il mondo si trova ad affrontare una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti, ha scelto di dare il suo appoggio alle persone più fragili, supportando il servizio di distribuzione alimenti gestito dal comitato didellana, donando un corrispettivo economico equivalente a 2.000 pacchi di generi alimentari, che daranno cibo a circa 10.000 persone.ha scelto di supportare il territorio di, nell'ottica di restituire valore alla comunità che da oltre 140 anni ospita il suo storico birrificio. Nel farlo, si è confrontata con le istituzioni locali, valutando il sostegno di progetti atti ad aiutare concretamente le fasce più deboli della popolazione.ha così deciso di contribuire attivamente al servizio di ...

Carlsberg Italia, in un momento in cui tutto il mondo si trova ad affrontare una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti, ha scelto di dare il suo appoggio alle persone più fragili, ...(askanews) - Carlsberg Italia, per supportare il servizio di "Distribuzione Alimenti" gestito dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, ha donato un corrispettivo economico equivalente a 2.00 ...