Canone Rai | stop cartelle fino al 31 maggio ma lo speciale si paga

(Di lunedì 20 aprile 2020) di Lucia Izzo - Tutti conosciamo ilTV ordinario, ovvero l'imposta sulla detenzione nell'ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (cfr. artt. 1 e 2 del R.D.L. 246/1938 e s.m.i.). Accanto a questo tributo emerge anche il c.d.RAI "" che vato da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Si pensi, ad esempio, al caso delle catene alberghiere o delle filiali di banca. Questo periodo emergenziale, dovuto alla diffusione del virus COVID-19, non ha fermato (del tutto) ...

In particolare, il suddetto canone deve essere pagato da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio e/o televisive in esercizi pubblici ed è valido solo ...L'altro giorno è arrivata la bolletta della luce. L'ho guardata e ho visto che c'era ancora la rata del canone Rai. «Ma come! - mi sono detta - I sèita a farne pagàr anca se i manda in onda solo ...