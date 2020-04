Canapa | è il momento giusto per introdurre nel beautycase i cosmetici al CBD

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’addiction di bellezza in cui potreste incorrere adesso più che mai è quella per i cosmetici alla canapa. In verità, già da qualche tempo, l’universo beauty ha cominciato a indagare su una pianta conosciuta per altri scopi: la cannabis. Privata della parte stupefacente, è usata in cosmetica sotto forma di olio di canapa (dalle proprietà emollienti, elasticizzanti e vitaminizzanti) e CBD (o cannabidiolo, antiossidante, idratante e anti-rughe, utilizzato anche come rilassante), entrambi potenti antinfiammatori. Due elisir di giovinezza a 360°, vera e propria miniera d’oro per skincare e haircare.