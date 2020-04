Canada, sparatoria lunga 12 ore: killer vestito da poliziotto fa strage, sedici morti (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono stati momenti interminabili di terrore in Canada, in Nuova Scozia, dove una sparatoria durata 12 ore ha seminato morte e panico: un uomo, un odontotecnico 51enne, vestito da poliziotto, ha ucciso almeno 16 persone. Tutto è avvenuto a partire dalla serata di sabato nella piccola comunità di Portapique. Qui la polizia ha consigliato ai residenti di chiudere a chiave le loro case e rimanere nei loro scantinati, dopo la segnalazione di diversi morti per mano di un uomo armato. Canada, sparatoria lunga 12 ore: si indaga sul movente Sono state almeno 16 le vittime della strage da parte del killer identificato in Gabriel Wortman, un dentista 51enne, poi ucciso durante l’arresto dopo una caccia all’uomo durata ben 12 ore. La cattura è avvenuta nei pressi di una stazione di servizio, 35 chilometri a nord di Halifax. Ancora sconosciute le motivazioni che ... Leggi su urbanpost Canada - folle sparatoria in Nuova Scozia : almeno 16 le vittime

