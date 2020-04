Canada | si traveste da poliziotto e uccide 16 persone È la peggiore strage nella storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) “Questo è uno degli atti di violenza più insensatidella nostra provincia”. Stephen McNeil, premier della Nuova Scozia, parla così a poche ore dallasparatoria delladel. Sedicisono state uccise tra sabato e domenica da un 51enne armato e travestito da, che aveva trasformato la sua auto rendendola simile a una della Royal Canadian Mounted Police. Il killer, che viveva a Portapique, è stato ucciso durante il suo arresto, dopo una vasta caccia all’uomo di oltre dieci ore in tutta la provincia orientale canadese. Ancora ignoto il movente. L’uomo armato travestito daha sparato allenelle loro casepiccola città rurale di Portapique e ha provocato incendi in tutta la provincia canadese della Nuova Scozia. Tra le vittime, che sono state trovate anche in ...