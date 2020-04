Campania all’avanguardia | le foto dell’ospedale Covid aperto questa mattina a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ pronto dail nuovo reparto all’Ospedale del Mare, nel quartiere di Ponticelli, riservato a pazienti-19. La struttura messa in piedi con moduli prefabbricati sorge in un’area limitrofa ai parcheggi.risponde così all’emergenza coronavirus. Arrivano anche le parole del presidente della RegioneVincenzo De Luca: “Ho fatto visita alCenter dell’Ospedale del Mare, una struttura di avanguardia, fondamentale per combattere l’epidemia. Abbiamo fatto un altro miracolo amministrativo, senza squilli di trombe, ma lavorando con grande concretezza e determinazione. el complesso, con le strutture modulari di Caserta e Salerno, amplieremo di 120 unità i posti delle terapie intensive. Fortunatamente la pressione sulle terapie intensive si è ...